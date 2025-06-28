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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة البودر المخدر في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5سنوات بتهمة حيازة مخدر البودر وسلاح أبيض في منطقة السلام.


تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بحيازة شخص  المواد المخدرة أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي كمية من مخدر البودر وزنت كيلو جرام –   ميزان حساس – فرد خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، والسلاح والطلقات لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والميزان لوزن المادة المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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