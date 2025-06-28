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حوادث

مصرع شخصين في حريق سيارة تريلا بطريق أبوسمبل – أسوان

مصرع شخصين في حريق
مصرع شخصين في حريق سيارة تريلا بطريق أبوسمبل – أسوان

شهد طريق “أبوسمبل – أسوان” جنوب المحافظة، حادثًا مأساويًا، صباح اليوم، أسفر عن وفاة شخصين إثر اندلاع النيران في سيارة نقل ثقيل (تريلا) أثناء سيرها.

حريق سيارة تريلا بطريق أبوسمبل – أسوان

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية المختصة إخطارًا يُفيد باشتعال النيران داخل سيارة تريلا تسير على طريق أبوسمبل، وعلى الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

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ونجح رجال الإطفاء،في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، بينما تم العثور على جثماني شخصين داخل السيارة، وجرى نقلهما ووضعهما تحت تصرف النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وما إذا كان هناك شبهة جنائية أو نتيجة لعطل فني.

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