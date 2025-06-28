رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد وداع كأس العالم للأندية

وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسالة للأهلي بعد خروجه من كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه بموقع انستجرام: "لقد أسعدتمونا جميعًا في كأس العالم للأندية، واستمتعتُ بشكل خاص برؤية جماهيركم المتحمسة، نحن في انتظار لقائكم مرة أخرى بشغف".

فيما كشفت منصة البث الرياضي "DAZN"، الناقل العالمي الحصري لكأس العالم للأندية 2025، التي يشارك فيها 32 فريقًا، عن التشكيل المثالي لأفضل لاعبي الفرق العربية في البطولة، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وتشارك في البطولة خمسة أندية عربية، هي: الهلال السعودي، الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، والعين الإماراتي.

وأُسدل الستار فجر أمس الجمعة على منافسات الدور الأول من المونديال بتأهل الهلال السعودي وريال مدريد عن المجموعة الثامنة، فيما سيبدأ اليوم السبت الدور ثمن النهائي أول الأدوار الإقصائية بمواجهة برازيلية خالصة بين بوتافوجو وبالميراس.

وسيطر لاعبو فريق الهلال السعودي، المتأهل الوحيد من الأندية العربية الخمسة المشاركة في البطولة إلى دور ثمن النهائي، على التشكيل المثالي للفرق العربية في دور المجموعات.

واستحوذ لاعبو الهلال على حصة الأسد من التشكيلة المثالية التي اختارتها منصة البث الرياضي "دازون"، بتواجد سبعة لاعبين من أصل 11 لاعبًا.

واختارت منصة "دازن عربية" (DAZN ARABIA) الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية التشكيلة المثالية العربية في الدور الأول والتي ضمت 3 لاعبين من الهلال السعودي ومثلهم من الأهلي المصري ونجمين من الترجي التونسي.

كما ضمت التشكيلة المثالية لاعبًا من كل من بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وجاءت التشكيلة التي اختارها الناقل الحصري لكأس العالم للأندية 2025 على النحو التالي:

حراسة المرمى:

ياسين بونو (الهلال)

الدفاع:

حسان تمبكتي (الهلال)، ياسر إبراهيم (الأهلي المصري)، خوليبالي (الهلال)

الوسط:

روبن نيفيز (الهلال)، سافيتش (الهلال)، أحمد السيد زيزو (الأهلي المصري)، وسام أبو علي (الأهلي المصري)، ناصر الدوسري (الهلال)

الهجوم:

سالم الدوسري (الهلال)، يوسف البلايلي (الترجي التونسي)

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