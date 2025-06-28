السبت 28 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

سيلينا جوميز تشارك في الموسم الثاني من مسلسل "WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE"

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

اعلنت منصة ديزني رسميا، عن عودة سيلينا جوميز، للمشاركة في المسلسل، الذي أطلق نجوميتها "WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE"، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمسلسل علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وأوضحت منصة ديزني، أن سيلينا جوميز، ستعود لتجسيد دور أليكس روسو، في الموسم الثاني من مسلسل "WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE"، الذي قيد الإنتاج حاليًا، كما ستشارك سيلينا أيضًا كمنتجة تنفيذية للمسلسل.

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سيلينا جوميز وخطيبها يشتريان قصرًا بـ 35 مليون دولار

 في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، اشترت هي وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، قصرًا على الطراز الإسباني، في منطقة بيفرلي هيلز، بقيمة 35 مليون دولار.

وذكرت التقارير أن القصر الجديد يحتوي على 7 غرف نوم، و12 حمامًا، وكان مملوكًا سابقًا لمخرج هوليوودي كبير.

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خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو 

وأعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

 

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو أنه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى خطيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بالتعليق: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

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