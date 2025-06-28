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حوادث

نيابة القاهرة الجديدة: بمب وصواريخ وراء حريق شقة في التجمع

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة حول حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع أن "البمب والصواريخ " الذي يلعب به الأطفال وراء اندلاع النيران حيث انفجر بفضل ارتفاع درجات الحرارة وأدى إلى الحريق نتيجة المواد التي تساعد علي الاشتعال. 

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حريق شقة سكنية بالتجمع

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة القاهرة الجديدة البمب والصواريخ النيابة العامة غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة التجمع

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