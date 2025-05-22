الخميس 22 مايو 2025
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حوادث

علبة مبيد حشري، النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي حول حريق شقة سكنية بالتجمع

حريق شقة
حريق شقة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإعداد تقرير مفصل من المعمل الجنائي لواقعة حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول، أن الحريق اندلع في الطابق الأرضي، ولم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 ومن خلال المعاينة وجد رجال المباحث أن الشقة السكنية كانت تحتوي على علبة مبيد حشري وطلاء حوائط بداخلها ومرجح أنها وراء اندلاع النيران داخل الشقة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 


وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شقة سكنية بالتجمع الأول

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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