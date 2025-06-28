السبت 28 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

صور جديدة لمشاهير هوليوود في حفل لورين سانشيز وجيف بيزوس

سيدني سويني، فيتو
سيدني سويني، فيتو

 حفل زفاف بيزوس، التقطت عدسات الكاميرات، صورا لعدد من مشاهير هوليوود، وهم في طريقهم للمشاركة في حفل لورين سانشيز وجيف بيزوس.

وحرص عدد من مشاهير هوليوود، على توجيه التحية للمصورين، خلال استقلالهم المركب النهري، أثناء طريقهم لحفل الزفاف الأسطوري، ومن أبرزهم كيندل جينر، وسيندي سيوني، وأوبرا وينفري، وأولاندو بلوم، وغيرهم.

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شاركت الصحفية الأمريكية لورين سانشيز متابعيها أول صورة رسمية من حفل زفافها إلى الملياردير جيف بيزوس، مثلما قامت بتغيير اسمها على منصة "إنستجرام" إلى لورين سانشيز بيزوس.

 

ظهرت سانشيز في الصورة وهي تبتسم إلى جانب بيزوس في لحظة حميمية ساحرة، وأرفقتها بتعليق مؤثر كتبت فيه "06/27/2025 ♥️".

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ولم تكتفِ لورين بالصورة، بل غيرت أيضًا اسم حسابها الرسمي إلى "لورين سانشيز بيزوس"، معلنة بذلك دخولها رسميًّا حياة زوجية جديدة مع مؤسس شركة أمازون، البالغ من العمر 61 سنة.

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رصدت الكاميرات لحظة وصول الشخصيات اللامعة إلى زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية وسط أجواء أسطورية واحتفالات فاخرة.

 

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ووثقت الكاميرات لحظة وصول أبرز الشخصيات العالمية إلى زفاف مؤسس أمازون جيف بيزوس والإعلامية لورين سانشيز في مدينة البندقية الإيطالية، في احتفال استثنائي استمر 3 أيام.

وغادر العروسان فندق "أمان" الفاخر متجهين إلى مراسم الزفاف على جزيرة "سان جورجيو"، حيث تبادلا الخواتم وسط أجواء موسيقية أبدعها ماتيو بوتشيلي، نجل التينور الشهير أندريا بوتشيلي.

وظهرت سانشيز بإطلالة أنيقة بطقم كريمي مع وشاح رأس ونظارات شمسية، بينما ارتدى بيزوس بدلة توكسيدو كلاسيكية. 

وقدرت تقارير تكلفة الاحتفالات بنحو 50 مليون دولار، مع عروض مرتقبة لنجوم عالميين مثل ليدي جاجا وإلتون جون.

بعد نحو ساعتين، لحق بها بيزوس، 61 عامًا، مرتديًا بدلة سهرة سوداء كلاسيكية مع ربطة عنق على شكل فراشة وقميص أبيض، ليصعد إلى القارب ذاته في رحلة قصيرة عبر البحيرة إلى جزيرة سان جورجيو ماجوري، حيث أُقيمت مراسم تبادل الخواتم.

وقدّم بيزوس لعروسه عقدًا ألماسيًا بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، بينما ارتدت سانشيز فستانًا من أرشيف ألكسندر ماكوين خلال عشاء ما قبل الزفاف. وشهدت المدينة بعض الاحتجاجات من ناشطين محليين اعتراضًا على الطابع التجاري للحدث.

لورين سانشيز تُبهر المتابعين بإطلالة زفاف ملوكية من دولتشي آند غابانا.

شاركت لورين سانشيز متابعيها على "إنستجرام" بصور من كواليس استعداداتها لحفل الزفاف، ظهرت فيهما بفستان مذهل مطرز بذيل طويل فاخر.

وتركت لورين تعليقًا على الصور "ليس مجرد فستان، بل قصيدة شعرية. شكرًا لكِ يا @dolcegabbana على هذا الإبداع الرائع"، موجهة التحية للدار الإيطالية على التصميم الفريد الذي خطف الأنظار بأناقته وتفاصيله المرهفة.

موسيقى ماتيو بوتشيلي واحتفال على الطراز الإيطالي


وفق تقرير نشرته وكالة رويترز، رافق مراسم الزفاف عزف وغناء ماتيو بوتشيلي، نجل مغني التينور الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي، مضفيًا أجواء رومانسية وأنيقة على الحدث.

كما شوهدت تحركات الزوجين وضيوفهما على متن "تاكسيات مائية" خاصة جابت قنوات البندقية، وسط أجواء احتفالية ضخمة وتنظيم دقيق، جسد فخامة الحدث الذي خُطط له بعناية.

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تكلفة باهظة ونجوم عالميون في قائمة المدعوين

بلغت تكلفة احتفالات الزفاف، التي تستمر لثلاثة أيام، وفق تقارير صحفية، نحو 50 مليون دولار، في واحدة من أفخم المناسبات الاجتماعية لهذا العام.

تضمنت قائمة المدعوين ما يقرب من 200 إلى 250 شخصية بارزة من عالمي المال والفن، بينهم: بيل جيتس، ليوناردو دي كابريو، أورلاندو بلوم، توم برادي، أوبرا وينفري، كيم وكلوي كارداشيان، كريس جينر، إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر، دومينيكو دولتشي من "دولتشي آند غابانا"، الملكة رانيا العبدالله.

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ويُتوقع أن تبلغ الاحتفالات ذروتها يوم السبت بحفل ضخم في موقع تاريخي كان في السابق حوضًا لبناء السفن من العصور الوسطى، حيث ذكرت وسائل إعلام أن النجمتين ليدي غاغا وإلتون جون ستقدمان عروضًا موسيقية حية.

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