"زفاف القرن" بين بيزوس وسانشيز يثير قلق سكان مدينة إيطالية

زفاف القرن، أعلنت مدينة البندقية الإيطالية استعدادها لاستضافة زفاف مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، وخطيبته المذيعة السابقة لورين سانشيز، والمقرر صيف هذا العام.



وأصدرت سلطات البندقية بيانًا رسميًّا في وقت يبدي فيه السكان المحليون قلقهم وغضبهم من آثار السياحة الزائدة والفعاليات الضخمة، التي تقام في المدينة الشهيرة.

وفي البيان، قالت البندقية إن الزفاف لن يُحدث أي اضطرابات في حياة السكان أو زوار المدينة، مشددة على أن الأولوية القصوى هي لضمان سير الحياة اليومية في المدينة "بشكل طبيعي".

وأكد البيان أن الحفل سيحضره حوالي 200 ضيف، موضحًا أن البندقية معتادة على استقبال الفعاليات العالمية الكبرى.

ونفت السلطات المحلية ما تردد عن حجز أعداد كبيرة من القوارب أو "عدد مفرط" من سيارات الأجرة المائية للمناسبة، ووصفت تلك الأنباء بأنها "مجرد شائعات وأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة".

من جهته، قال عمدة المدينة، لويجي بروجنارو، إن الجهات المعنية تعمل بالتنسيق مع منظمي الحفل لضمان احترام خصوصية المدينة وعمرانها وبيئتها.

وأضاف: "نتعاون معًا لضمان أفضل نتيجة. كل من يحب البندقية سيكون مرحبًا به دائمًا".

ورغم أن البيان لم يذكر التاريخ الدقيق للزفاف، إلا أن متحدثًا باسم العمدة صرَّح لشبكة "سي إن إن" أن الاحتفالات ستُقام خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو.

وكان بيزوس أعلن خطوبته على سانشيز في مايو 2023.

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