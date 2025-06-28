السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

معاينة عقار مصاب بشروخ في شبرا: محمل على عروق خشبية ومتهالك

انهيار عقار ؛ فيتو
انهيار عقار ؛ فيتو

أمرت نيابة الساحل بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار مصاب بشروخ وتصدعات، وأمرت باستدعاء مسؤولي الحي وإخلاء العقار من ساكنيه فورا.  

وتبين من المعاينة أن العقار قديم جدا يعود بنائه لأكثر من 100 عام ومحمل علي عروق خشبية ومتهالك ومائل ولا يصلح للسكن.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود عقار به شروخ وتصدعات وآيل للسقوط بحي شبرا وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العقار.

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ موجود في شارع الترعة البولاقية بحي شبرا مكون من 4 طوابق وتبين أنه مصاب بشروخ وتصدعات ويسكن به 4 أسر.

وتم فرض كردون أمني حول العقار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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