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حوادث

نص أقوال مسئولي حي الساحل أمام النيابة: عقار شبرا المنهار صدر له قرار ترميم وتنكيس وإخلاء

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

استمعت  نيابة شمال القاهرة الكلية لأقوال مسئولي حي الساحل في انهيار عقار شبرا والذي لم يسفر عن وقوع ثمة إصابات.

وقال المسئولون أمام النيابة: إن العقار مبني منذ خمسينيات القرن الماضي وصادر له قرار ترميم وتنكيس وإخلاء.


وأضافوا أن الحي أرسل أكثر من إنذار لسكان العقار بالإخلاء كون العقار متهالك وآيل للسقوط.

وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار وإخطار نيابة شمال القاهرة للتحقيق والتي انتقلت بدورها للمعاينة والفحص وطلبت تقرير الحي حول تاريخ العقار.


وكشفت التحريات الأولية أن العقار يتكون من 3 طوابق وكان مسنود على عروق خشبية كما تبين أنه عقار قديم ومتهالك وآيل للسقوط.


وكشف تقرير  حي الساحل أنه تم إرسال قرار بالإخلاء لسكان العقار منذ أكثر من شهرين وبالفعل نفذ معظم السكان القرار قبل شهر من الحادث.

وتبين من المعاينة أن انهيار العقار أسفر عن تحطم 3 سيارات كانت أمامه بفعل الحطام.


انهيار عقار في شبرا مصر

  
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بسقوط عقار، بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما انتقل فريق من النيابة لمعاينة العقار وفحصه.

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