الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

انهيار جزئي لعقار في المطرية والحماية المدنية تجلي السكان

انهيار جزئى لعقار
انهيار جزئى لعقار

شهدت منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من طابقين، وأجلت قوات الحماية المدنية سكان العقار.

 

انهيار جزئى لعقار المطرية 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.


وبالفحص تبين سقوط جزء من العقار مكون من طابقين وتم إخلاء السكان.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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