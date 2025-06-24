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رياضة

الشناوي لجمهور الأهلي: "بنعتذر.. كان نفسنا نفرحكم"

محمد الشناوي، فيتو
محمد الشناوي، فيتو

كأس العالم للأندية، تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا.

وودع الأهلي منافسات البطولة من دور المجموعات، بعد التعادل أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تصريحات محمد الشناوي بعد وداع المونديال

وقال محمد الشناوي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:

"بنعتذر.. إحنا كان نفسنا نفرحكم النهاردة ونكسب، ومن قلوبنا بنقولكم: حقكم علينا.

لجمهور الأهلي اللي دايمًا في ضهرنا، في كل لحظة، في كل مباراة…العلاقة بينّا عمرها ما كانت مجرد كورة… دي روح واحدة، قلب واحد، هدف واحد.
الوعد اللي بنقطعه قدامكم: دي مش النهاية، دي بداية عهد جديد.

وبإذن الله اللي جاي هيكون أحسن.

هنقاتل عشان نفرحكم.. علشان يفضل نسر الأهلي عالي.. علشانكم".

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

وفشل الأهلي في التأهل لدور الـ16 من البطولة المونديالية، بعد احتلال المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الأولى، وعدم تحقيق أي فوز في البطولة التي تقام بمشاركة 32 فريقا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالتعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف، ثم الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، ثم تعادل أمام بورتو البرتغالي بـ4 أهداف، ليصل رصيده إلى نقطتين فقط يودع بهما منافسات كأس العالم من دور المجموعات.

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