تشيلسي يواجه بنفيكا في لقاء أوروبي خالص بـ ثمن نهائي مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، يستعد تشيلسى الإنجليزي، لمواجهة قوية أمام بنفيكا البرتغالي مساء اليوم السبت فى ملعب بنك أوف أمريكا في مدينة شارلوت الأمريكية فى دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشيلسي وبنفيكا

ويدخل بنفيكا لقاء الليلة أمام تشيلسي المقرر لها الحادية عشر مساءً متصدرًا للمجموعة الثالثة بعد فوز مثير على بايرن ميونخ بهدف دون رد، وقبلها الفوز أمام أوكلاند سيتي بسداسية والتعادل مع بوكا جونيورز 2-2.

في المقابل، تأهل تشيلسي وصيفًا للمجموعة الرابعة بعد فوزه الكبير على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، وقبلها الفوز على لوس أنجلوس والخسارة من فلامنجو 1-3.

وسيطرت الأندية البرازيلية على مقاعد دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025 بتأهل الفرق الأربعة المشاركة في البطولة بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي.

كما تأهلت الفرق الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وإنتر الإيطالي، وريال مدريد.

وتأهل إنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي عن أمريكا الشمالية.

وبقي الهلال السعودي هو النادي العربي والآسيوي الوحيد في دور الـ 16.

وودعت فرق إفريقيا الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفرق آسيا أولسان هيونداي الكوري، وأوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي، دور المجموعات.

مواعيد مباريات دور الـ 16 مونديال الأندية

بالميراس × بوتافوجو - السبت 28 يونيو (7 مساء)

بنفيكا × تشيلسي - السبت 28 يونيو (11 مساء)

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي - الأحد 29 يونيو (7 مساء)

فلامنجو × بايرن ميونيخ - الأحد 29 يونيو (11 مساء)

إنتر × فلومينيسي - الاثنين 30 يونيو (10 مساء)

مانشستر سيتي × الهلال - الثلاثاء 1 يوليو (4 فجرا)

ريال مدريد × يوفنتوس - الثلاثاء 1 يوليو (10 مساء)

بوروسيا دورتموند × مونتيري - الأربعاء 2 يوليو (4 فجرا)

وقد تشهد مباريات ربع النهائي تكرار لنهائيات أوروبية، فيقع باريس سان جيرمان في طريق بايرن ميونيخ حال مرورهما من ثمن النهائي، وهو تكرار لنهائي 2020.

كما قد يشهد ربع النهائي مواجهة بين ريال مدريد حال تأهله، وبروسيا دورتموند في تكرار لنهائي 2024.

وقد يصطدم مانشستر سيتي بمنافسه إنتر في تكرار لنهائي 2023.

الطريق إلى نهائي كأس العالم للأندية

فى ربع النهائى يلتقى الفائز من بالميراس ضد بوتافوجو مع الفائز من بنفيكا ضد تشيلسي.

فى ربع النهائى يواجه الفائز من إنتر ميلان ضد فلومينينسي نظيره المتأهل من مانشستر سيتي ضد الهلال.

أما نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

وجاء الطريق الآخر إلى نهائي مونديال الأندية كالتالي:

في ربع النهائي يلتقي الفائز من باريس سان جيرمان × إنتر ميامي مع الفائز من فلامنجو × بايرن ميونيخ.

في ربع النهائي يلتقي الفائز من بروسيا دورتموند × مونتيري مع الفائز من ريال مدريد × يوفنتوس.

أما نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

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