الجمعة 27 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، موجة انخفاضات تضرب 6 أصناف

أسعار الخضار اليوم،فيتو
أسعار الخضار اليوم،فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 13 إلى 17 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من جنيهين إلى 5 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 3.5  جنيه إلى 7.5 جنيه بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 11 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر البامية من 27 إلى 33 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 35 إلى 45 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 6 جنيهات إلى 16 جنيهًا.

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