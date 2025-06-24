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اقتصاد

شعبة الخضراوات: أسعار المانجو في متناول الجميع وهذه خريطة الموسم

سعر المانجو اليوم
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم، استعدت ملكة الفواكه الصيفية لمرحلة ذروة الموسم، حيث تزيد الكميات المطروحة من المانجو في الأسواق، مع طرح جميع الأصناف، وبدء طرح إنتاجية المانجو للمحافظات الشهيرة في إنتاجها مثل الإسماعيلية.

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

موسم المانجو بدأ في شهر يونيه 

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يتم طرح المانجو في الأسواق إيذانًا ببدء الموسم مع نهاية شهر مايو وبداية يونيو من كل عام.

<strong>حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة</strong>
حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

تبدأ ذروة موسم المانجو في شهر يوليو

وأضاف «النجيب» لـ «فيتو» أن ذروة موسم المانجو من كل عام تكون مع بداية شهر يوليو، حيث تبدأ جميع المحافظات الشهيرة في إنتاج المانجو وعلى رأسها الإسماعيلية في طرح إنتاجيتها.

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أشهر المحافظات إنتاجًا للمانجو في مصر

وأوضح أن من أشهر المحافظات إنتاجًا للمانجو في مصر؛ محافظة الإسماعيلية والأقصر، فضلًا عن محافظة البحيرة والشرقية والفيوم، إضافة إلى بعض محافظات الصعيد.

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

ملكة الفواكه الصيفية تودع الأسواق في منتصف نوفمبر

وتابع: بينما تودع ملكة الفواكه الصيفية الأسواق المصرية مع نهاية شهر أكتوبر من كل عام، أو على الأكثر في منتصف نوفمبر من كل عام.

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

الكيت والكنت آخر الأصناف التي تودع الأسواق

وأشار إلى أن خلال الثلاث شهور بداية من يوليو وحتى سبتمبر من كل عام، تطرح جميع أصناف المانجو، ثم تبدأ بعض الأصناف في توديع الأسواق، وصولًا إلى آخر أصناف المانجو التي تودع الأسواق وهما الكيت والكنت. 

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

طرح  16 صنفًا من المانجو في سوق العبور للجملة

وقال حاتم النجيب إن حتى الآن تم طرح  16 صنفًا من المانجو في سوق العبور للجملة، هم: العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة.

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو تبدأ من 15 جنيهًا في سوق العبور

وأضاف أن سعر المانجو يعد في متناول الجميع، ففي سوق العبور للجملة يتراوح من 15 جنيهًا وحتى 110 جنيهات، حسب النوع.

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