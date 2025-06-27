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أخبار مصر

وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات والمساعدات والدعم لأسر ضحايا حادث المنوفية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة والهلال الأحمر المصري بتنفيذ دراسات الحالة لأسر ضحايا حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات والمساعدات والدعم  اللازم لأسر الضحايا والمصابين، فضلا عن سرعة الانتهاء من كافة الأبحاث الاجتماعية اللازمة لدعم أسر الضحايا، وصرف التعويضات اللازمة.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص العزاء لأسر الضحايا، مؤكدة أن الوزارة ستقدم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم.

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التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الرعاية الإجتماعية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن صرف التعويضات اللازمة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مركز أشمون محافظة المنوفية وزيرة التضامن الاجتماعي

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