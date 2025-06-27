الجمعة 27 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزير العمل: 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب في حادث المنوفية

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

تقدم وزير العمل محمد جبران، بخالص العزاء لأسر المتوفين، ضحايا حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، اليوم الجمعة على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية كما تمنى سرعة الشفاء للمصابين. 

 ووجه الوزير جبران، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية بمتابعة تداعيات هذا الحادث الأليم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين، وكذلك للمصابين والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

وبحسب المعلومات الأولية شهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر  حتى الآن عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا الباجور، وأشمون، ومنوف.

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