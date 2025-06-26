على غرار أرنولد، نجم ليفربول يخطط للرحيل مجانا إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن نية المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي مغادرة نادي ليفربول مع انتهاء عقده في صيف 2026 كلاعب حر، دون تجديد العقد.

إبراهيما كوناتي يفكر في الانضمام إلى ريال مدريد مجانا

وأفادت شبكة "فوت ميركاتو" بأن إبراهيما كوناتي بدأ يفكر بجدية في خوض تحدٍ جديد خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، مفضلًا الانتظار حتى انتهاء عقده الحالي مع الريدز ليكون حرًا في اختيار وجهته المقبلة دون قيود.

وانضم المدافع الفرنسي الدولي (26 عامًا) إلى ليفربول قادمًا من لايبزيج الألماني عام 2021، وتمكن خلال فترة قصيرة من ترسيخ مكانته كلاعب أساسي في تشكيلة الفريق، كما شارك بشكل بارز مع المنتخب الفرنسي في بطولات كبرى.

وتشير التقارير إلى أن كوناتي يُفكر في الانضمام إلى ريال مدريد مجانًا عام 2026، ليلتحق بزميله السابق في ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، الذي انتقل بدوره إلى النادي الملكي هذا الصيف في صفقة حرّة.

إلى ذلك، تُبدي أندية أوروبية كبرى مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة اهتمامًا واضحًا بضم المدافع الفرنسي، مما يزيد من التكهنات حول مصيره الرياضي.

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