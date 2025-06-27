أتلتيكو مدريد يتجاهل ظهير ليفربول ويراقب روجيري

خفف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من اهتمامه بالإسكتلندي أندي روبرتسون، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، ووجه أنظاره نحو ماتيو روجيري لاعب أتالانتا الإيطالي.

فشل محاولات لاعب ميلان الايطالي

وكان أتلتيكو مدريد بدأ في مراقبة أندي روبرتسون الظهير الأيسر، بعدما فشلت محاولاته لاستقطاب الفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان الإيطالي، لكن النادي لم يقدم أي عرض للدولي الإسكتلندي، رغم اطلاعه على رغبته بإجراء مباحثات.

أندي روبرتسون، فيتو

روبرتسون خارج حسابات ليفربول

ولم يعد روبرتسون «31 عامًا» الخيار الأول في خانته بعد تعاقد ليفربول رسميًا الخميس مع الدولي المجري ميلوس كيركيز من بورنموث، ويتبقى في عقده موسم واحد، ولم يوافق بعد على تمديده.

روجيري يدخل اهتمامات أتلتيكو

ووفقًا لصيحفة «ماركا» الإسبانية فإن أتلتيكو غير مساره نحو روجيري، البالغ 22 عامًا، بعد أن تألق مع منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا في أمم أوروبا الصيف الجار، ولدى اللاعب عقد مع أتالانتا حتى 2028.

وكان روبرتسون أوضح في تصريحات صحفية أنه لم يعد صغيرًا لكنه يملك الكثير ليقدمه، وقال: «أجريت محادثات بناءة مع النادي، لكني لست متأكدًا ماذا يحمل لنا المستقبل من أخبار».

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