يويفا يمنح ليون فرصة المشاركة الأوروبية رغم الهبوط

أكد نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الجمعة، أنه لا يزال يملك فرصة للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، في الموسم المقبل، رغم قرار هبوطه إداريا إلى دوري الدرجة الثانية من قبل هيئة الرقابة المالية الفرنسية لكرة القدم.

وكانت الهيئة الرقابية قد قررت، يوم الثلاثاء الماضي، إسقاط ليون إلى الدرجة الثانية، بعد فشل النادي في إقناعها خلال جلسة الاستماع برفع الإجراءات التقييدية المفروضة عليه منذ نوفمبر الماضي، والتي تشمل الهبوط الاحترازي لدوري الدرجة الأدنى.

ورغم هذا القرار، أكد ليون عبر بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، أنه استكمل كافة إجراءات الاستدامة المالية، ووقّع اتفاقًا مع هيئة الرقابة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مما يخوّله المشاركة في الدوري الأوروبي، بشرط صدور قرار إيجابي في الاستئناف المنتظر ضد قرار الهبوط.

وأوضح النادي أنه يمتلك 7 أيام للاستئناف على القرار، اعتبارا من تاريخ الإخطار الرسمي، مشيرا إلى أنه لم يتلقى هذا الإشعار بعد حتى الآن.

وكان ليون قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الفرنسي، وهو ما منحه مقعدًا في بطولة الدوري الأوروبي 2025، إلا أن قرار الهبوط يهدد بإقصائه من المنافسة القارية.

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