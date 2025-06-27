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رئيس مياه الغربية: خط مياه الجلاء بالمحلة ضمن خطة الإحلال والتجديد وجارٍ عملية الإصلاح (صور)

رئيس مياه الغربية،
رئيس مياه الغربية، فيتو

أكد اللواء محمد عبد الفتاح يوسف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، أن خط المياه الرئيسي بشارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى قطر 600 مم – بطول 1400 متر طولي مدرج بالفعل ضمن خطة الإحلال والتجديد.

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وأوضح رئيس مياه الشرب بمحافظة الغربية أنه تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بطول 600 متر، وجارٍ استكمال باقي الأعمال بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حرصًا على عدم التأثير في استقرار العملية التعليمية.

وأشار إلى أن انفجارًا مفاجئًا وقع صباح اليوم في الجزء من الخط الذي لم يتم بعد البدء في أعمال تجديده، مؤكدًا أن فرق الطوارئ انتقلت على الفور إلى موقع العطل، وبدأت أعمال الإصلاح العاجل.

وأكد أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من الإصلاح خلال ساعتين كحد أقصى، ورفع المياه المتسربة، لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع للمواطنين.

 

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