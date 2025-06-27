ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة لاعبه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي، تعرض لاعبه ديفيد ألابا للإصابة، وذلك خلال مشاركته الحالية مع الفريق في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في البيان: "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبنا ديفيد ألابا من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص إصابته في عضلة باطن القدم اليسرى، إلا أن طبيعة الإصابة الدقيقة ما تزال غير مؤكدة حتى الآن".

وتأتي هذه الإصابة لتزيد من معاناة اللاعب، الذي عانى سابقا من إصابة قوية في الرباط الصليبي في ديسمبر 2023، ثم تعرض للإصابة في غضروف الركبة اليسرى، ما أثر على مستواه رفقة الفريق.

ورغم عودته مؤخرا للملاعب، تعرض ألابا لإصابة جديدة في مايو الماضي بتلف في الغضروف المفصلي، ما استدعى خضوعه لجراحة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس، هو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس مباشر عبر منصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025.

ثلاثية ريال مدريد جاءت عن طريق فينيسيوس جونيورز وفالفيردي جونزاليس.

وصعد ريال مدريد لدور الستة عشر برصيد 7 نقاط في صدارة المجموعة ليضرب موعد مع يوفنتوس.

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