أرنولد يكشف كواليس انضمامه إلى ريال مدريد ويشيد بتشابي ألونسو

تحدث النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد، عن تفاصيل انتقاله إلى صفوف النادي الملكي، كاشفا عن أجواء غرفة الملابس، وطريقة تعامله مع المدرب تشابي ألونسو.

وجاءت تصريحات أرنولد عقب فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على ريد بول سالزبورج النمساوي، في ختام دور المجموعات، ليحسم الفريق تأهله إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

وقال أرنولد: "كنت أتوقع أجواء صارمة داخل غرفة ملابس ريال مدريد، لكن ما وجدته كان مختلفا تماما، الجميع رحب بي بحرارة من أول لحظة، وجعلوني أشعر وكأنني في بيتي، هذه الأجواء منحتني الثقة والدافع، مرحلة التأقلم انتهت، والآن حان وقت العمل الجاد والمساهمة في حصد البطولات".

وواصل: "اللغة الإسبانية تشكل أكبر التحديات بالنسبة لي في الوقت الحالي، خصوصا أثناء الاجتماعات والتدريبات، لكن تشابي دائما ما يتحدث إلي بشكل فردي ويوضح لي كل التفاصيل، الجهاز الفني يبذل جهدا كبيرا لتسهيل الأمور، وهذا يعكس احترافيتهم".

وأضاف: "تشابي لا يزال يملك لمسة الساحر، عندما يشاركنا التدريبات يبدو وكأنه قادر على خوض المباريات بنفسه، لقد نشأت وأنا أشاهده لاعبًا، وبصراحة لم يفقد شيئًا من براعته".

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية



من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس، هو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس مباشر عبر منصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025.

ثلاثية ريال مدريد جاءت عن طريق فينيسيوس جونيورز وفالفيردي جونزاليس.

وصعد ريال مدريد لدور الستة عشر برصيد 7 نقاط في صدارة المجموعة ليضرب موعد مع يوفنتوس.

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