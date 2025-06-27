الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية ، تأهل ريال مدريد الإسباني لدور الستة عشر بعد الفوز على فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد ريال مدير لمواجهة يوفنتوس. في دور الـ16 كوصيف للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم للأندية.

ز تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي إلى دور الـ16 كوصيف للمجموعة السابعة مع فريق مانشستر سيتي المتصدر، حيث جمع اليوفي 6 نقاط من فوزين وخسارة وحيدة.

واستهل يوفنتوس مشواره بفوزًا عريضًا على نظيره العين الإماراتي بخمسة أهداف دون رد، ثم كرر الفوز في الجولة الثانية على الوداد بنتيجة 4-1، قبل أن يتلقى خسارة قاسية من مانشستر سيتي في ختام الجولات بنتيجة 2-5.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية



من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس، هو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس مباشر عبر منصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025.

ثلاثية ريال مدريد جاءت عن طريق فينيسيوس جونيورز وفالفيردي جونزاليس.

وصعد ريال مدريد لدور الستة عشر برصيد 7 نقاط في صدارة المجموعة ليضرب موعد مع يوفنتوس.

تشكيل ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج والقنوات الناقلة

أقيمت مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج فجر اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من يونيو 2025، على أرضية ملعب “لينكولن فاينانشال فيلد”.

وانطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسالزبورج بكأس العالم للأندية

ويمكن متابعة أحداث هذه المواجهة الحاسمة عبر مجموعة قنوات “MBC” المفتوحة، وكذلك عبر منصة “DAZN” العالمية، التي تنقل جميع مباريات البطولة.

وفاز فريق ريال مدريد، على نظيره باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 3-1 على ملعب بنك أمريكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليارًا و330 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

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