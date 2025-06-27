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رياضة

ليفركوزن يضم المدافع السنغالي عبد الله فاييه

السنغالي عبد الله
السنغالي عبد الله فاييه

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، وصيف البوندسليجا، اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع المدافع السنغالي الشاب عبد الله فاييه، قادما من نادي هاكن السويدي، في صفقة تمتد لمدة خمسة مواسم حتى 2029.

ويأتي انضمام فاييه صاحب الـ 20 عاما لتعزيز الخط الخلفي للفريق، في ظل رحيل الثنائي الدفاعي جوناثان تاه إلى بايرن ميونخ، وجيريمي فريمبونج إلى ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

رولفس يشيد بالمدافع السنغالي

وقال رسيمون رولفس، المدير الرياضي لليفركوزن: "عبد الله فاييه مدافع موهوب للغاية، ويمتلك إمكانات كبيرة. هذه الصفقة تأتي ضمن منظور طويل الأمد، ونحن نؤمن بأن لديه مستقبلًا واعدًا معنا".

من جانبه، عبر اللاعب السنغالي عن سعادته بالانتقال إلى الدوري الألماني، قائلا: "ليفركوزن ناد كبير، وقدم لي فرصة رائعة بالتأكيد، أود أن أستغل هذه الفرصة وأبذل كل جهدي لإثبات نفسي على المدى الطويل".

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