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محافظات

تقديم الخدمات الصحية لـ 1050 مواطنًا في قرية شربين بالدقهلية (صور)

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

تابعت  الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، قافلة "عمار الخير" الطبية التي تقدم خدماتها المجانية بقرية بطرس وأم الرزق والقرى المجاورة بمركز شربين.

والتي تأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" مبادرة  رئيس الجمهورية، حيث استمرت سلسلة القوافل "عمار الخير" الطبية في تقديم خدماتها المجانية للمواطنين في قرية بطرس وأم الرزق والقرى المجاورة بمركز شربين.

قدمت القافلة خدماتها لعدد 1050 مواطنًا في تخصصات طبية متنوعة، منها أمراض الجهاز الهضمي والباطنة والكبد والأطفال. 

ونظمت القافلة مؤسسة عمار الخير وجمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد.

تقديم الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجًا

وأكدت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة أن القافلة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتقديم الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد تقوم بدور رائد في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية

وأضافت أن القافلة تعكس التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدة على أهمية هذه الجهود في تحسين مستوى الخدمات الصحية في القرى والمناطق النائية.

حضر القافلة  مجلس أمناء أحد المؤسسات الخيرية  وعدد من الشخصيات الاجتماعية بمركز شربين.

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