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رياضة

عبد اللطيف الدومانى مديرًا فنيا لنادي شربين بدوري الدرجة الثانية

عبد اللطيف الدوماني
عبد اللطيف الدوماني

أعلن مجلس إدارة نادى شربين برئاسة الكابتن ممدوح جعفر إتمام تعاقده مع نجم الزمالك وغزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق عبداللطيف الدومانى لتولى القيادة الفنية للفريق الأول بالموسم الجديد بالممتاز ب.

فعقب جلسة جمعت مجلس الإدارة ولجنة الكرة مع كابتن عبد اللطيف الدومانى فى مكتب رئيس النادى تم الإتفاق فيها على كل الأمور.

ويعد الدومانى من المدربين المميزين أصحاب السجل المميز من الانجازات، ويلقب بملك الصعود، حيث قاد فريق دمنهور الموسم المنتهى  للصعود لدورة الترقى المؤهلة لـ دورى المحترفين  كما قاد عديد الأندية وحقق معها انجازات منها. 

مشوار عبد اللطيف الدوماني التدريبي 

 قاد نادى المنصورة للصعود لدوري المحترفين  .

 قاد نادى دمنهور للصعود للترقي لدورى المحترفين  .

 قاد نادى طنطا للصعود من القسم الثالث لدورى الممتاز ب  .

قاد نادى سمنود للصعود من القسم الثالث لدورى الممتاز ب  .

قاد نادى دمياط للصعود من القسم الثالث لدورى الممتاز ب  .

قاد نادى بيلا للصعود من القسم الثالث لدورى الممتاز ب  .

 تولى تدريب نادى نبروة وحقق نتائج مميزة مع الفريق  .

 تولى تدريب بايونيرز فى القسم الثانى.

تولى تدريب نادى بروكسى بالقسم الثانى  .

 تولى تدريب بنى عبيد بالقسم الثانى  .

 تولى تدريب الزرقا بالقسم الثانى  .

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نادي شربين ممدوح جعفر الزمالك غزل المحلة منتخب مصر عبداللطيف الدوماني

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