عبد اللطيف الدومانى مديرًا فنيا لنادي شربين بدوري الدرجة الثانية

أعلن مجلس إدارة نادى شربين برئاسة الكابتن ممدوح جعفر إتمام تعاقده مع نجم الزمالك وغزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق عبداللطيف الدومانى لتولى القيادة الفنية للفريق الأول بالموسم الجديد بالممتاز ب.

فعقب جلسة جمعت مجلس الإدارة ولجنة الكرة مع كابتن عبد اللطيف الدومانى فى مكتب رئيس النادى تم الإتفاق فيها على كل الأمور.

ويعد الدومانى من المدربين المميزين أصحاب السجل المميز من الانجازات، ويلقب بملك الصعود، حيث قاد فريق دمنهور الموسم المنتهى للصعود لدورة الترقى المؤهلة لـ دورى المحترفين كما قاد عديد الأندية وحقق معها انجازات منها.

مشوار عبد اللطيف الدوماني التدريبي

قاد نادى المنصورة للصعود لدوري المحترفين .

قاد نادى دمنهور للصعود للترقي لدورى المحترفين .

قاد نادى طنطا للصعود من القسم الثالث لدورى الممتاز ب .

قاد نادى سمنود للصعود من القسم الثالث لدورى الممتاز ب .

قاد نادى دمياط للصعود من القسم الثالث لدورى الممتاز ب .

قاد نادى بيلا للصعود من القسم الثالث لدورى الممتاز ب .

تولى تدريب نادى نبروة وحقق نتائج مميزة مع الفريق .

تولى تدريب بايونيرز فى القسم الثانى.

تولى تدريب نادى بروكسى بالقسم الثانى .

تولى تدريب بنى عبيد بالقسم الثانى .

تولى تدريب الزرقا بالقسم الثانى .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.