مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب آخر، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بنطاق مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " الخارجة- باريس" بجوار منطقة الكمين القديم بالطريق أسفر عن مصرع أحمد محمد محمود علي، 28 عامًا ومقيم بمركز الخارجة وإصابة أيمن عاطف سيد، 21 عامًا ومقيم بمركز الخارجة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى والمصاب لمستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جرى تسليم جثة المتوفى لأسرته لدفنه فيما حولت إدارة مستشفى الخارجة التخصصي المصاب لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، فيما تولت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالتعاون مع إدارة المرور رفع آثار الحادث من طريق " الخارجة – باريس".

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