الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

إسعاف، ڤيتو
إسعاف، ڤيتو

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب آخر، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بنطاق مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي. 

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " الخارجة- باريس" بجوار منطقة الكمين القديم بالطريق أسفر عن مصرع أحمد محمد محمود علي،  28 عامًا ومقيم بمركز الخارجة وإصابة أيمن عاطف سيد، 21 عامًا ومقيم بمركز الخارجة

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى والمصاب لمستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

جرى تسليم جثة المتوفى لأسرته لدفنه فيما حولت إدارة مستشفى الخارجة التخصصي المصاب لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، فيما تولت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالتعاون مع إدارة المرور رفع آثار الحادث من طريق " الخارجة – باريس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرطة النجدة الوادى الجديد الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة انقلاب سيارة انقلاب سيارة ملاكي أمن الوادى الجديد سيارات الإسعاف محافظة الوادى الجديد مستشفى الخارجة التخصصي مصرع شاب واصابة اخر

مواد متعلقة

"حماية المستهلك في ظل التسوق الإلكتروني"، ندوة بإعلام الداخلة في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

الأهلي يواجه الزمالك في السوبر المصري باستاد القاهرة (مستند)

800 جنيه تراجعا في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

الزمالك يقترب من حسم ملف المدير الفني الجديد، هذا المدرب في صدارة الترشيحات

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

فيفا يخطر بيراميدز بمواعيد كأس الإنتركونتيننتال

وزير العمل: 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب في حادث المنوفية

ترامب يصف قرار المحكمة العليا بتقييد أوامر الحظر القضائي بالنصر الكبير

اندلاع حريق داخل مصنع للأحبار بالروبيكي في مدينة بدر (صور)

خدمات

المزيد

3 شروط قبل بيع المستحضرات الصيدلية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27/6/2025

اخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

هل يتيح البنك الزراعي تمويلا للقاصر؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. انطلاق دور الـ16 في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح أدلة البعث بعد الموت

وزير الأوقاف السابق: ضبط الكلمة وإعمال العقل ضرورة في الخطاب الديني

أدعية أول جمعة في العام الهجري الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية