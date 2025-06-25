العقارب والطريشة القاتلة تلدغ 4 أشخاص بمزارع في الوادي الجديد

تعرض 4 أشخاص، للدغات العقارب السامة والطريشة القاتلة، اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة بمراكز محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بلدغات عقارب وثعابين لمستشفيات مركزي الخارجة والفرافرة.

حيث تبين تعرض كل من يوسف عفيفي عبد الله، 25 عاما، ومقيم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أحمد عرفة عبد السيد، ٢٠ عامًا، ومقيم محافظة قنا، للدغات عقارب سامة بمزرعة بمنطقة أبو منقار الحدودية بمركز الفرافرة، وتعرض محمد محمود محمد، 20 عامًا، ومقيم مركز الخارجة للدغة ثعبان الطريشة بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، وتعرض أيمن محمد محمود، 35 عامًا ومقيم بقرية أبو هريرة بمركز الفرافرة للدغة عقرب سام بمزرعة بذات القرية.



جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي وحقنهم بمصل الثعبان والعقرب ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.



فيما أكدت مديرية الصحة بالوادي الجديد، أنها وفرت كميات هائلة من الأمصال لمحافظة الوادي الجديد، بحيث أصبح هناك وفرة كبيرة جدا في عددها داخل الوحدات الصحية القروية البالغ عددها 62 وجميع المستشفيات بالمراكز والمدن بواقع 7 مستشفيات، بحيث إن الأمصال تتوافر بشكل كبير جدا نظرا لطبيعة المحافظة الصحراوية، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية مما يعرض المواطنين لهجمات الزواحف السامة مثل العقارب والثعابين أو ثعبان الطريشة".



واتخذت وزارة الصحة، حزمة إجراءات تزامنا مع الموجة الحارة خاصة في المحافظات النائية، تمثلت في تجهيز غرف للاحتباس الحراري مع توفير الأمصال المضادة لسم العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية، ونشر فرق للتوعية بمخاطر التعرض للدغات العقارب والثعابين وطرق الوقاية منها.



وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه بعدة تكليفات لقطاع الصحة والجهات المعنية، تمثلت في تكثيف عمليات رش المبيدات الحشرية في الأماكن التي تتواجد بها العقارب والثعابين بكثرة، تنظيف البيوت والأماكن المحيطة بها للتخلص من الأماكن التي تُمكن من اختباء العقارب والثعابين كما جرى البدء في تنظيم حملات توعية لتعليم السكان كيفية التعامل مع العقارب والثعابين، وأهمية الابتعاد عنها والإبلاغ الفوري عند رؤيتها.

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