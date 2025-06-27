إقالة مدرب المنتخب الصيني بعد فشله في التأهل لـ مونديال 2026

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب المنتخب الصيني، بعد إخفاقه في قيادة «التنين الأحمر» إلى مونديال 2026.

يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإخفاقات للمنتخب الصيني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، المقرر العام المقبل، في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

منتخب الصين، فيتو

منتخب الصين يخسر أمام إندونيسيا

وتبخرت آمال الصين بخسارتها أمام إندونيسيا 0ـ1، مطلع يونيو، ثم حلت ثانية بقاع مجموعتها في الدور الثالث، بواقع سبع خسارات في عشر مباريات.

وقال الاتحاد الصيني في بيان: «بعد الإخفاق في التأهل إلى الملحق، فُسخ عقد المدرب تلقائيًا، وفقًا للشروط المنصوص عليها».

وأوضح بيان الاتحاد الصيني: «لن يدرب برانكو إيفانكوفيتش المنتخب الصيني»، شاكرًا المدرب السابق لمنتخب إيران وعمان، البالغ 71 عامًا، على «عمله الدؤوب».

ترتيب منتخب الصين في التصنيف العالمي

ويحتل المنتخب الصيني المركز 94 في التصنيف العالمي، فيما لم يتأهل بلد الـ 1.4 مليار نسمة إلى كأس العالم سوى مرة يتيمة في تاريخه عام 2002، عندما نظمت النهائيات في كوريا الجنوبية واليابان.

وكانت كرة القدم الصينية عرضة للسخرية من قبل الجماهير في الآونة الأخيرة بسبب النتائج السيئة في المحافل القارية، وقضايا الفساد الكبيرة في الوسط الكروي.

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