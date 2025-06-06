ميسي بديلا، الأرجنتين تهزم تشيلي في تصفيات مونديال 2026

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا صعبًا على منتخب تشيلي بنتيجة 1-0، وذلك في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمُنافسات كأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة علي ملعب تشيلي الوطني وشهدت هدفًا وحيدًا سجله النجم جوليان ألفاريز في الدقيقة 16 من اللقاء لصالح الأرجنتين.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية رائعة من تياجو ألمادا، واستغل ألفاريز الفرصة بإنهاءٍ شديد الإتقان اهتزت له الشباك.



ميسي بديلا

وشهدت المباراة عدم مشاركة ليونيل ميسي منذ البداية، وشارك كبديل في الدقيقة 57.

وارتفع رصيد الأرجنتين بعد الفوز في مباراة اليوم للنقطة رقم 34 في المركز الأول في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، فيما تحتل تشيلي المركز الأخير برصيد 10 نقاط فقط.

وسيلعب منتخب الأرجنتين الجولة المُقبلة ضد كولومبيا على أرض ملعب مونيمتال في بيونس آيرس يوم 11 يونيو، فيما ستلعب تشيلي ضد بوليفيا على أرض الأخير يوم 10 يونيو الجاري.

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