هربا من الحر في ثاني أيام العيد، إقبال كبير على رأس البر

شهدت مدينة دمياط، إقبالا جماهيريا غير مسبوق، علي حديقة بنت الشاطئ وكورنيش النيل احتفالا بثاني أيام عيد الأضحى في دمياط.

وواصل الآلاف من الأسر بدمياط قضاء إجازة عيد الأضحى بالحدائق والمتنزهات بميادين دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد ورأس البر ودمياط الجديدة، كما فضل المئات التوجه ليلًا وقضاء ساعات الليل بطول شارع النيل براس البر تجنبًا لتحمل مصروفات الكافيتيريات التي ارتفعت أسعارها.

توافد رواد مصيف رأس البر على الشواطئ والبلاجات

كما واصل رواد مصيف رأس البر توافدهم على الشواطئ والبلاجات، تجنبا للموجة الحارة التي تشهدها المحافظة حاليا، وزاد الإقبال على محال العصائر والمثلجات.

كما شهدت منطقة اللسان إقبالا متزايدا من جانب الأسر وكذلك الرحلات القادمة من خارج دمياط، والتي حرص أصحابها على التقاط الصور التذكارية عند الفنار الشهير وأمام فندق اللسان.

وتشهد راس البر زيارة عدد كبير من المواطنين لها، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، هربا من موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، ويأتي إليها زوار من كل المحافظات المجاورة والبعيدة، مثل كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والغربية، والقاهرة.

كما قامت المحافظة بتوفير عدد من المتنزهات المفتوحة والشواطئ والمناطق الترفيهية التي يمكن زيارتها بدون أي رسوم دخول، في تجربة متكاملة تدمج بين الطبيعة والاسترخاء والأنشطة المتنوعة.

تجهيز الشاطئ وتسوية الرمال

وأوضح اللواء وائل الشربيني، رئيس مجلس مدينة رأس البر، أن مدينة رأس البر استعدت لاستقبال آلاف الزائرين القادمين من كل المحافظات، فيما يعرف بـ «سياحة اليوم الواحد».

وأكد على استعداد المدينة بطواقم إنقاذ وفرق إسعاف، تعمل من أول ضوء للشمس وحتى آخر ضوء، وسط استعدادات مكثفة للوحدة بتجهيز الشاطئ وتسوية الرمال، وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين، ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات، والأبراج وفرق الإنقاذ، وكذلك تم نشر فرق الإنقاذ بطول الشاطئ وكذلك تجهيز أماكن تجميع الأطفال التائهين بطول الشاطيء.

إنقاذ ٤٦ حالة غرق وتسلم ٢٧ طفل من التائهين لأسرهم

وخلال أول أيام العيد تم إنقاذ ٤٦ حالة غرق وتم تسليم ٢٧ طفلا من التائهين لأسرهم من على شواطئ رأس البر.

وفي سياق متصل، حرصت الوحدة المحلية برأس البر على تكثيف حملاتها لمواجهة الإشغالات والحفاظ على النظافة بالمستوى المطلوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.