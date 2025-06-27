العثور على جثة شاب داخل منزله بقرية إبيار، والتحريات: لا شبهة جنائية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب في الأربعينات من عمره داخل منزله الكائن بالطابق الأرضي بقرية إبيار، حيث تبين من التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية إبيار، بالعثور على جثة شاب يُدعى "علاء عبده الصعيدي" يبلغ من العمر 40 عامًا، داخل منزله، وعليه آثار حروق في إصبعي الإبهام والسبابة باليد اليسرى.

على الفور، انتقل فريق من مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد شيحة، رئيس وحدة المباحث، إلى محل الواقعة، حيث جرت معاينة المكان والتحفظ على الجثمان، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بـ طنطا.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن المتوفى كان يعيش برفقة والده، ويُعاني من حالة اكتئاب مزمنة منذ نحو خمس سنوات. كما عُثر بجوار الجثمان على "منقد فحم" خاص باستخدام الشيشة، يُرجح أنه سبب آثار الحروق باليد.

وأكدت التحريات عدم وجود أي علامات تشير إلى وجود عنف أو مقاومة، وأن الوفاة طبيعية، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى أسرته.

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