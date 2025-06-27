قبل لحظات من الدفن، سيدة تكتشف أن الجثمان ليس لوالدتها بالغربية

شهدت مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما تم عن طريق الخطأ تسليم جثمان سيدة متوفاة لأسرة أخرى، ضمن حالتي وفاة لسيدتين داخل المستشفى.

وبحسب المعلومات بمحافظة الغربية، فإن إحدى السيدتين كانت تتبع إحدى الجمعيات الخيرية وليس لديها أهل، بينما الأخرى كانت داخل العناية المركزة ولها أسرة معروفة وأثناء استلام ابنة المتوفاة لجثمان والدتها لدفنها، فوجئت بأن الجثمان الذي تم تسليمه لها لا يعود لوالدتها، ما دفعها إلى كشف الكفن عن وجه الجثمان لتتأكد من الخطأ.

وعلى الفور، وجه الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، بتشكيل لجنة عاجلة من المديرية للتحقيق في الواقعة وتحديد المسئولين عن هذا الخطأ الجسيم. كما قرر استبعاد مسئول المشرحة بالمستشفى وإحالته للتحقيق من قبل الشؤون القانونية.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تدارك الخطأ خلال دقائق معدودة، حيث تم التواصل مع الجمعية الشرعية، واستعادة جثمان السيدة وتسليمه لأسرتها الحقيقية، بينما تم تسليم جثمان السيدة التابعة للجمعية الخيرية ودفنها بمقابر الصدقة.

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