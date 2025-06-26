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رياضة

يحصل على جزء من البث التلفزيوني، الكشف عن راتب ليونيل ميسي في إنتر ميامي

ميسي
ميسي

يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وذلك للعام الثاني.

راتب ميسي مع إنتر ميامي 

وتم الإعلان عن أن ميسي يتقاضى 20.45 مليون دولار، وذلك وفقا لدراسة صادرة عن رابطة لاعبي الدوري.

ويعكس هذا المبلغ فقط جزءا من إيرادات ليونيل ميسي الذي يستفيد من مصادر دخل أخرى، مثل عقد الرعاية مع شركة أديداس للمعدات الرياضية واتفاقية تقاسم الإيرادات مع شركة آبل للبث التلفزيوني في الدوري الأمريكي.

وحسب موقع سبورتيكو، سيحصل ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات على قرابة 150 مليون دولار خلال مدة عقده الممتد لعامين ونصف العام الذي وقّعه مع ميامي والدوري الأمريكي في صيف 2023.

قاد ميسي نجم برشلونة الإسباني السابق إنتر ميامي إلى ثمن نهائي مسابقة مونديال الأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة، حيث سيقابل الأحد فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي.

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