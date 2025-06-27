5 مكاسب ضخمة للدوري السعودي حال انضمام ميسي.. انتشار أكبر للبطولة في أمريكا الجنوبية وأوروبا.. وعودة الصدام مع كريستيانو رونالدو

ارتبط اسم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، خلال الأيام القليلة الماضية بالرحيل صوب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل مع اهتمام كبير من ناديي الهلال وأهلي جدة بضم نجم برشلونة الأسبق.

عقد ميسي يقترب من النهاية مع إنتر ميامي

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن رحلة "البرغوث" قاربت على النهاية مع الفريق الأمريكي.

وينتهي عقد ميسي مع إنتر ميامي بنهاية العام الجاري وسط توقعات برحيله عقب كأس العالم للأندية لخوض تجربة جديدة لأول مرة في الملاعب العربية وتحديدًا في الدوري السعودي.

اهتمام الهلال السعودي وأهلي جدة بضم ميسي

كشفت صحيفة الميدان السعودية عن اجتماع منتظر بين فهد بن نافل، ووالد ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، وذلك لمناقشة فكرة انتقاله لصفوف الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة:" تداولت أنباء مقربة من نادي الهلال احتمالية ترتيب لقاء بين رئيس النادي فهد بن نافل، مع وكيل أعمال ميسي والده أثناء تواجدهما حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية".

ويرغب مسئولو الهلال، في حسم صفقة ميسي وذلك لتدعيم صفوف الفريق، خاصة وأن اللاعب حاليا يرغب في خوض تجربة جديدة، وبات حاليًا أقرب لعدم الاستمرار مع إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة.

كما أفادت أنباء عن رغبة أهلي جدة في التعاقد مع ميسي، والدخول في مفاوضات مع والد أسطورة الأرجنتين من أجل إقناعه باللعب في صفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وسيحقق انتقال ميسي إلى الدوري السعودي 5 مكاسب على الأقل يأتي أبرزها:

انتشار عالمي أكبر للاعب وللدوري السعودي

يطرق ميسي بانتقاله إلى الدوري السعودي أبوابا جديدة في مجال الجماهيرية والشعبية والانتشار العالمي الذي يملكه النجم الأرجنتيني طوال مسيرته بعد إنجازاته الكبيرة مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويكتسب ميسي بهذه الخطوة شعبية كبيرة ونطاقًا أكبر من الجماهيرية بانتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين.

سحب البساط من الدوري الأمريكي

انتقال ميسي إلى الدوري السعودي سيكون بمثابة ضربة قاضية للدوري الأمريكي الذي كان أقوى المنافسين خارج أوروبا لدوري روشن في جذب النجوم.

ميسي يبقى النجم الأبرز في الولايات المتحدة على صعيد كرة القدم، بعدما قرر خوض تجربة مختلفة بعيدًا عن أوروبا بعد انتقاله في صيف 2023.

رحيل النجم الأرجنتيني يعني خفوت الدوري الأمريكي تمامًا وابتعاده عن جذب النجوم.

صفقة مهمة ونقلة نوعية جديدة للدوري السعودي

انضمام ميسي سيكون صفقة مهمة للدوري السعودي للتأكيد على استمرار بريق دوري روشن وكونه وجهة جاذبة لكبار النجوم.

وتمكن الدوري السعودي من استقطاب العديد من النجوم الكبار في الموسمين الأخيرين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونجولو كانتي وألكسندر ميتروفيتش وفابينيو وغيرهم.

ولكن انضمام ميسي وهو نجم أسطوري في عالم كرة القدم يشعل انتقالات الصيف في الدوري السعودي ويؤكد على قوة منافسات روشن وسيسهم في جذب أنظار نجوم آخرين نحو الرحيل للمملكة.

عودة الصدام الغائب منذ فترة مع كريستيانو رونالدو

انتقال ميسي إلى الدوري السعودي يضعه في صدام جديد وغائب منذ سنوات مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وتنافس ميسي مع رونالدو لسنوات طويلة في الدوري الإسباني بعدما دافع النجم الأرجنتيني عن ألوان برشلونة كما لعب رونالدو مع ريال مدريد.

الرقصة الأخيرة لـ ميسي في ملاعب كرة القدم قد تكون في السعودية أمام منافسه الأبرز كريستيانو رونالدو طوال مسيرته.

مكاسب تسويقية وجماهيرية ضخمة لدوري روشن

يحصد الدوري السعودي مكاسب تسويقية بالجملة حال التعاقد مع ميسي على رأسها تسويق حقوق البث في دول أخرى بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط.

شعبية ميسي الجارفة على مستوى العالم ستسهم في انتشار الدوري السعودي في أمريكا الجنوبية وأوروبا بشكل أكبر.

ويعني تواجد ميسي أيضا حضورا جماهيريا أكبر لمتابعة النجم الأرجنتيني في أرض الملعب.

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