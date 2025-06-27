الجمعة 27 يونيو 2025
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وكيل التعليم بدمياط يهنئ علا فاروق أخصائية الإعلام المثالية على مستوى الجمهورية

وكيل تعليم دمياط
وكيل تعليم دمياط يهنئ علا فاروق أخصائية الإعلام المثالية

هنأ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، علا فاروق عبد الوهاب سليمان أخصائية الإعلام بمدرسة ٢٥  يناير الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة دمياط الجديدة التعليمية، وذلك بمناسبة حصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، في مسابقة أخصائي الإعلام المثالي، وذلك في إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها مديرية التربية والتعليم بدمياط

تقدير رسمي لجهود أخصائية إعلام متميزة

أشاد وكيل الوزارة بما بذلته الأستاذة علا من جهود متميزة ومستمرة في أداء مهامها الإعلامية مؤكدا أن هذا التتويج يعكس ما تمتلكه من كفاءة ومهنية عالية تمثل نموذجًا مشرفًا للعاملين في الحقل الإعلامي داخل المؤسسات التعليمية كما أكد أن تعليم دمياط يزخر بنماذج مشرفة من الكوادر المتفانية والمخلصة في عملها

علا فاروق  عبد الوهاب سليمان أخصائية الإعلام
علا فاروق  عبد الوهاب سليمان أخصائية الإعلام

إنجاز يُضاف لسجل تميز تعليم دمياط

أعرب عمارة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه مديرية التربية والتعليم بدمياط في مختلف التخصصات متمنيا ل علا فاروق دوام النجاح والتوفيق وأن يكون هذا التقدير دافعا لمزيد من العطاء والإبداع لكل من يعمل بإخلاص من أجل تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها في كافة المجالات.

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