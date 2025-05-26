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تعليم دمياط يحصد المركزين الأول والثاني في مبادرة احمي نفسك إلكترونيًا

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

حققت مديرية التربية والتعليم بدمياط إنجازا مشرفا على مستوى الجمهورية، بعد حصولها على المركزين الأول والثاني في مبادرة احمي نفسك إلكترونيا التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والتوجيه العام للتربية الاجتماعية، ضمن جهود وزارة التربية والتعليم في تعزيز الوعي الرقمي لدى الطلاب وحمايتهم من مخاطر الإنترنت

دمياط تتألق بالمركزين الأول والثاني

وهنأ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الفائزتين بالإنجاز المتميز حيث حصلت رشا مسعد العوادلي الأخصائية الاجتماعية بمدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة بإدارة عزبة البرج على المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية فيما جاءت أماني محمد النجار الأخصائية الاجتماعية بمدرسة عبد المنعم محمد مي تعليم أساسي بإدارة فارسكور في المركز الثاني على مستوى المرحلة الابتدائية

شكر وتقدير للقيادات وفريق العمل

وعبر وكيل الوزارة عن فخره واعتزازه بهذا التميز الذي يعكس كفاءة الأخصائيين الاجتماعيين بالمديرية وحرصهم على توعية الطلاب وتنمية قدراتهم الاجتماعية كما قدم الشكر للدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية وفريق التوجيه العام بالمديرية لما بذلوه من جهد مخلص أثمر هذا النجاح

وأكد عمارة أن مبادرة احمي نفسك إلكترونيًا تهدف إلى ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتنمية مهارات الطلاب الحياتية والاجتماعية وتمكينهم من الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الحديثة بما يعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الرقمية ويسهم في إعداد جيل واع قادر على التعامل مع مستجدات العصر.

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