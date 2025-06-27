الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طرح فيلم Ballerina علي المنصات الرقمية 1 يوليو

Ballerina، فيتو
Ballerina، فيتو

أعلن رسميا عن طرح فيلم النجمة آنا دي أرماس، للمشاهدة عبر المنصات الرقمية، في 1 يوليو المقبل. وذلك بعد ما يقرب من شهر علي طرحه في صالات السينما.

وحصل فيلم "BALLERINA"، للنجمة آنا دي أرماس، على تقييم (A-) على موقع CinemaScore، وذلك بالتزامن مع عرضه في صالات السينما بتاريخ 6 يونيو الجاري.

وحقق فيلم "BALLERINA"، للنجمة آنا دي أرماس، إيرادات بلغت 10.7 مليون دولار في أول يوم عرض له في شباك التذاكر المحلي، وهو ما يعد ثالث أكبر افتتاحية لسلسلة أفلام "جون ويك".

Image

آنا دي أرماس تكشف عن مشهدها المفضل في فيلم Ballerina

وكشفت الممثلة آنا دي أرماس، عن مشاهدها المفضلة، من أحدث أفلامها السينمائية Ballerina.

وقالت آنا دي أرماس، في مقابلة ترويجية لفيلم Ballerina: “مشاهد القتال هي المفضلة لديّ من فيلم Ballerina أحب مشهدَي معركة القنابل اليدوية ومعركة المطعم... أعشق المشاهد التي تشعر فيها الشخصية بالإرهاق، وكأنها تكافح بشدة من أجل حياتها”.

 

 

كواليس تدريبات أرماس وريفز على المشاهد القتالية

 ونشرت الصفحة الرسمية لفيلم Ballerina، على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، فيديو يرصد جانبا من تدريبات النجمين آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، لفيلم Ballerina المشتق من أفلام، John Wick.

 

Image

وظهر في مقطع الفيديو كل من آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، وهما يتدربان علي المشاهد القتالية التي يتضمنها فيلم Ballerina.

وطرحت شركة ليونزجيت، بوستر رسمي جديد، لفيلم Ballerina، من بطولة الممثلة آنا دي أرماس، والمشتق من سلسلة أفلام John Wick.

Image

وظهرت آنا دي آرماس، في البوستر الجديد، وهي تمسك بمسدس ناري، فيما تسيل الدماء من أعلى رأسها.

Image

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم Ballerina، ليونزجيت، مقطع فيديو جديدا، وصلت مدته لـ 3 دقائق و12 ثانية، يرصد كواليس تصوير فيلم الأكشن [ BALLERINA، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 6 يونيو.

 

Image

تفاصيل فيلم Ballerina

وفيلم "Ballerina"، مشتق من سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة لكيانو ريفز، “John Wick”، وهو من بطولة الممثلة الكوبية  آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، وإخراج، لين وايزمان.

 وتدور أحداث فيلم Ballerina، حول فتاة يتم اختيارها لتكون قاتلة محترفة، تحاول الانتقام ممن قتلوا عائلتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Ballerina تفاصيل فيلم Ballerina دي ارماس Ballerina فيلم Ballerina

مواد متعلقة

فيلم "Ballerina" يحصل على تقييم (A-) على موقع CinemaScore

آنا دي أرماس تكشف عن مشهدها المفضل في فيلم Ballerina (فيديو)

الأكثر قراءة

الأهلي يواجه الزمالك في السوبر المصري باستاد القاهرة (مستند)

صور شهيدات لقمة العيش ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

تحذير عاجل من الأرصاد: طقس شديد الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

800 جنيه تراجعا في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025، ضوابط وشروط أداء اختبارات قدرات كلية تربية نوعية

عبد المنعم المرصفي يكشف سر رفض عادل إمام هدية ثمينة من خليجي (فيديو)

ترامب يصف قرار المحكمة العليا بتقييد أوامر الحظر القضائي بالنصر الكبير

خدمات

المزيد

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

3 شروط قبل بيع المستحضرات الصيدلية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27/6/2025

اخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. انطلاق دور الـ16 في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. خلق سيدنا آدم عليه السلام وفوز الملائكة وفشل إبليس

هل الاستماع لسورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة له نفس الثواب؟ أمين الفتوى يجيب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح أدلة البعث بعد الموت

المزيد
الجريدة الرسمية