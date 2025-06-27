طرح فيلم Ballerina علي المنصات الرقمية 1 يوليو

أعلن رسميا عن طرح فيلم النجمة آنا دي أرماس، للمشاهدة عبر المنصات الرقمية، في 1 يوليو المقبل. وذلك بعد ما يقرب من شهر علي طرحه في صالات السينما.

وحصل فيلم "BALLERINA"، للنجمة آنا دي أرماس، على تقييم (A-) على موقع CinemaScore، وذلك بالتزامن مع عرضه في صالات السينما بتاريخ 6 يونيو الجاري.

وحقق فيلم "BALLERINA"، للنجمة آنا دي أرماس، إيرادات بلغت 10.7 مليون دولار في أول يوم عرض له في شباك التذاكر المحلي، وهو ما يعد ثالث أكبر افتتاحية لسلسلة أفلام "جون ويك".

آنا دي أرماس تكشف عن مشهدها المفضل في فيلم Ballerina

وكشفت الممثلة آنا دي أرماس، عن مشاهدها المفضلة، من أحدث أفلامها السينمائية Ballerina.

وقالت آنا دي أرماس، في مقابلة ترويجية لفيلم Ballerina: “مشاهد القتال هي المفضلة لديّ من فيلم Ballerina أحب مشهدَي معركة القنابل اليدوية ومعركة المطعم... أعشق المشاهد التي تشعر فيها الشخصية بالإرهاق، وكأنها تكافح بشدة من أجل حياتها”.

كواليس تدريبات أرماس وريفز على المشاهد القتالية

ونشرت الصفحة الرسمية لفيلم Ballerina، على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، فيديو يرصد جانبا من تدريبات النجمين آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، لفيلم Ballerina المشتق من أفلام، John Wick.

وظهر في مقطع الفيديو كل من آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، وهما يتدربان علي المشاهد القتالية التي يتضمنها فيلم Ballerina.

وطرحت شركة ليونزجيت، بوستر رسمي جديد، لفيلم Ballerina، من بطولة الممثلة آنا دي أرماس، والمشتق من سلسلة أفلام John Wick.

وظهرت آنا دي آرماس، في البوستر الجديد، وهي تمسك بمسدس ناري، فيما تسيل الدماء من أعلى رأسها.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم Ballerina، ليونزجيت، مقطع فيديو جديدا، وصلت مدته لـ 3 دقائق و12 ثانية، يرصد كواليس تصوير فيلم الأكشن [ BALLERINA، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 6 يونيو.

تفاصيل فيلم Ballerina

وفيلم "Ballerina"، مشتق من سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة لكيانو ريفز، “John Wick”، وهو من بطولة الممثلة الكوبية آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، وإخراج، لين وايزمان.

وتدور أحداث فيلم Ballerina، حول فتاة يتم اختيارها لتكون قاتلة محترفة، تحاول الانتقام ممن قتلوا عائلتها.

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