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ثقافة وفنون

فيلم "BALLERINA"يحصل على تقييم 75% على موقع Rotten Tomatoes

Ballerina، فيتو
Ballerina، فيتو

حصل فيلم  "BALLERINA"، للنجمة آنا دي أرماس، على تقييم 75% على موقع التقييمات الأشهر حول العالم Rotten Tomatoes، وذلك بالتزامن مع موعد عرضه في صالات السينما اليوم 6 يونيو.

 

كواليس تدريبات أرماس وريفز على المشاهد القتالية

 ونشرت الصفحة الرسمية لفيلم Ballerina، على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، فيديو يرصد جانبا من تدريبات النجمين آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، لفيلم Ballerina المشتق من أفلام، John Wick.

 

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وظهر في مقطع الفيديو كل من آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، وهما يتدربان علي المشاهد القتالية التي يتضمنها فيلم Ballerina.

وطرحت شركة ليونزجيت، بوستر رسمي جديد، لفيلم Ballerina، من بطولة الممثلة آنا دي أرماس، والمشتق من سلسلة أفلام John Wick.

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وظهرت آنا دي آرماس، في البوستر الجديد، وهي تمسك بمسدس ناري، فيما تسيل الدماء من أعلى رأسها.

 

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وطرحت الشركة المنتجة لفيلم Ballerina، ليونزجيت، مقطع فيديو جديدا، وصلت مدته لـ 3 دقائق و12 ثانية، يرصد كواليس تصوير فيلم الأكشن [ BALLERINA، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 6 يونيو.

 

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تفاصيل فيلم Ballerina

وفيلم "Ballerina"، مشتق من سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة لكيانو ريفز، “John Wick”، وهو من بطولة الممثلة الكوبية  آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، وإخراج، لين وايزمان.

 وتدور أحداث فيلم Ballerina، حول فتاة يتم اختيارها لتكون قاتلة محترفة، تحاول الانتقام ممن قتلوا عائلتها.

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