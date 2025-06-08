آنا دي أرماس تكشف عن مشهدها المفضل في فيلم Ballerina (فيديو)

كشفت الممثلة آنا دي أرماس، عن مشاهدها المفضلة، من أحدث أفلامها السينمائية Ballerina.

وقالت آنا دي أرماس، في مقابلة ترويجية لفيلم Ballerina، مشاهد القتال هي المفضلة لدي من فيلم Ballerina أحب مشهدَي معركة القنابل اليدوية ومعركة المطعم... أعشق المشاهد التي تشعر فيها الشخصية بالإرهاق، وكأنها تكافح بشدة من أجل حياتها."

وحقق فيلم "BALLERINA"، للنجمة آنا دي أرماس،إيرادات بلغت 10.7 مليون دولار في أول يوم عرض له في شباك التذاكر المحلي، وهو ما يعد ثالث أكبر افتتاحية لسلسلة أفلام "جون ويك".

حصل فيلم "BALLERINA"، للنجمة آنا دي أرماس، على تقييم 75% على موقع التقييمات الأشهر حول العالم Rotten Tomatoes، وذلك بالتزامن مع موعد عرضه في صالات السينما اليوم 6 يونيو.

كواليس تدريبات أرماس وريفز على المشاهد القتالية

ونشرت الصفحة الرسمية لفيلم Ballerina، على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، فيديو يرصد جانبا من تدريبات النجمين آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، لفيلم Ballerina المشتق من أفلام، John Wick.

وظهر في مقطع الفيديو كل من آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، وهما يتدربان علي المشاهد القتالية التي يتضمنها فيلم Ballerina.

Ana de Armas shares with us her favorite fight scenes from ‘BALLERINA’



“I love the grenade fight and the restaurant fight... I just love the scenes where you can feel the character overwhelmed, like really struggling and fighting for her life.” pic.twitter.com/W3X32ZGQG1 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 7, 2025

وطرحت شركة ليونزجيت، بوستر رسمي جديد، لفيلم Ballerina، من بطولة الممثلة آنا دي أرماس، والمشتق من سلسلة أفلام John Wick.

وظهرت آنا دي آرماس، في البوستر الجديد، وهي تمسك بمسدس ناري، فيما تسيل الدماء من أعلى رأسها.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم Ballerina، ليونزجيت، مقطع فيديو جديدا، وصلت مدته لـ 3 دقائق و12 ثانية، يرصد كواليس تصوير فيلم الأكشن [ BALLERINA، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 6 يونيو.

تفاصيل فيلم Ballerina

وفيلم "Ballerina"، مشتق من سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة لكيانو ريفز، “John Wick”، وهو من بطولة الممثلة الكوبية آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، وإخراج، لين وايزمان.

وتدور أحداث فيلم Ballerina، حول فتاة يتم اختيارها لتكون قاتلة محترفة، تحاول الانتقام ممن قتلوا عائلتها.

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