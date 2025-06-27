الجمعة 27 يونيو 2025
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مصرع أمين شرطة دهسًا على يد سائق ميكروباص بالقليوبية

مصرع امين شرطة صدمه
مصرع امين شرطة صدمه سائق بالقليوبية، فيتو

لقي أمين شرطة مصرعه أثناء تأدية عمله على يد سائق ميكروباص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وذلك عند اعتراضه باستيقافه، قام بدهسه، وجرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تم نقله لمستشفى النيل.

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وكان اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بـالقليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد فيه بورود بلاغًا بتعرض أمين شرطة لحادثة سير علي يد سائق ونقله لمستشفى النيل لإسعافه.

وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه يدعى "عصام ر ع س" 47 سنة أمين شرطة ومقيم بقرية كنانة بدائرة مركز طوخ، وأنه أثناء تأدية عمله قام سائق ميكروباص بالاصطدام به، وفر هاربًا، وتم نقله لمستشفى ناصر لإسعافه لإسعافه ولكن لم يستجب وتوفي، متأثرا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة المقدم يوسف الشامي تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المدعو "ناجي م ش" سائق، وبمواجهته أقر بارتكاب تلك الواقعة، وتم ضبط الميكروباص المستخدم بالواقعة رقم ق ي ب 4123.

وتحرر المحضر رقم 11644 لسنة 2025 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بنقل الجثة لمشرحة زينهم لمناظرة الجثة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في المعاد. 

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