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حوادث

تحت رعاية السيسي، الداخلية تطلق تخفيضات كلنا واحد احتفالًا بذكرى 30 يونيو

تحت رعاية السيسي..
تحت رعاية السيسي.. الداخلية تطلق تخفيضات "كلنا واحد"

أعلنت وزارة الداخلية إطلاق تخفيضات خاصة ضمن مبادرة "كلنا واحد" يوم الأحد 30 يونيو 2025، في عدد كبير من الكيانات التجارية والترفيهية والطبية على مستوى الجمهورية؛ في إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

تخفيضات شاملة في أكثر من 6 آلاف فرع بأنحاء الجمهورية

عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات مع كبرى الشركات والمصانع والسلاسل التجارية والغذائية، وأسفرت الجهود عن مشاركة:

82 مولًا تجاريًا

199 كيانًا صناعيًا بإجمالي 2151 فرعًا

46 سلسلة تجارية بإجمالي 2314 فرعًا

1441 فرعًا لكبرى المطاعم ومحال الحلويات

22 مستشفى ومعمل تحاليل ومراكز أشعة وصيدلية بإجمالي 204 فروع

41 دار عرض سينمائي بإجمالي 272 شاشة عرض

315 وحدة "فينوس" للإضاءة المتنقلة تغطي مختلف المحافظات


وتم الإعلان عن هذه الفعاليات والتخفيضات على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

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أجواء احتفالية ومبادرات مجتمعية

من المنتظر أن تشهد المراكز التجارية المشاركة مظاهر احتفالية متنوعة تزامنًا مع ذكرى الثورة، في إطار دور وزارة الداخلية المجتمعي وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين، والمساهمة في تقديم الرعاية الاجتماعية والإنسانية لهم.

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