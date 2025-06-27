"لعبة الحبار 3" يثير ردود فعل عالمية متباينة، إشادات بـ"الخاتمة القوية" وانتقادات لـ "العنف المتصاعد"

عُرض الموسم الثالث والمنتظر من مسلسل "لعبة الحبار" عالميًا اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية والعاشرة بتوقيت القاهرة، ليُطلق فورًا موجة من ردود الفعل المتباينة بين وسائل الإعلام العالمية. المسلسل الذي رسّخ مكانة المحتوى الكوري على الساحة الدولية، واجه مراجعات نقدية متنوعة تراوحت بين الإشادة والتحفظ.

عودة قوية تحصد الإشادات

لقي الموسم الجديد من squid game ترحيبًا واسعًا من قبل عدد من النقاد الذين أشادوا بقوته وعودته إلى جذوره. مجلة تايم وصفت الموسم بأنه "خاتمة قوية"، مشيرة إلى أنه "يعود إلى جذوره الوحشية في الموسم الأخير ويوجه ضربة قاضية".

وسلطت صحيفة فاينانشال تايمز الضوء على الإخراج الحاد والوتيرة السريعة، مؤكدة أن المسلسل "لا يزال يقدم مستوى من الانغماس يثير الإدمان". أما موقع كولايدر، فوصف النهاية بأنها "ساحقة تعزز كل قوة وتذهب إلى أبعد من ذلك"، مما يعكس الإعجاب الشديد بالخاتمة.

انتقادات للعنف والبنية السردية

على النقيض، أعربت العديد من وسائل الإعلام العالمية والكورية عن تحفظاتها بشأن تصاعد وتيرة العنف والبنية السردية للموسم. انتقدت صحيفة الجارديان المسلسل لفقدانه طابعه الساخر، مشيرة إلى أن "الوحشية قد اشتدت، والعنف أصبح بلا هوادة، والسخرية قد انحسرت".

بينما رأى موقع Screen Rant أن الحلقة الأولى، رغم كونها "وداعًا قويًا لمسلسل الإثارة الناجح على Netflix"، بدت أقرب إلى "تكملة للموسم الثاني أكثر منها بداية جديدة". من جهته، أشار موقع IndieWire إلى أن "القصة تتأرجح بين التوسع والانكماش على مدار الحلقات الست"، مضيفًا أن الموسم "يعاني من إرهاق ملحوظ".

في وسط المراجعات، ركزت بعض وسائل الإعلام على الرسائل الشاملة التي حملها الموسم الأخير. وصفت وكالة بلومبرج المسلسل بأنه "يتساءل عما تبقى من إنسانيتنا"، مسلطة الضوء على البلسفة الكامنة وراء الأحداث. كما أكدت صحيفة نيويورك تايمز على كيفية "تغلغل مسلسل الإثارة الكوري الديستوبي بعمق في روح العصر"، مما يشير إلى تأثيره الثقافي الواسع.

ويُختتم الموسم الثالث برحلة "جي هون"، الذي يجسده الممثل لي جونغ جاي، حيث يعود إلى اللعبة مدفوعًا بمهمة شخصية لكنه يفقد خلالها أقرب أصدقائه. وفي المقابل، يعود "الرجل الأمامي"، الذي يؤدي دوره لي بيونغ هون، متخفيًا لمراقبة اللعبة من الداخل، ويصور الموسم المصير النهائي للناجين العالقين في عالم المسلسل القاسي واللا إنساني، ليختتم بذلك الرحلة التي بدأت في عام 2021 بمزيج من الإثارة والتأمل في الطبيعة البشرية.

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