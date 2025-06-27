الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مرزوق علي عضوا بلجنة التطوير في الاتحاد الدولي للجودو

مرزوق علي
مرزوق علي

الجودو، قرر مسئولو الاتحاد الدولي للجودو برئاسة ماريوس فايزر، تعيين مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو السابق، عضوا في لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للعبة.

وحرص مسئولو الاتحاد الدولي للجودو على تواجد مرزوق علي ضمن تشكيل لجنة التطوير، للاستفادة من خبراته في اللعبة، وتجربته الناجحة خلال فترة رئاسته للاتحاد المصري.

ونجح مرزوق علي في النهوض بالجودو المصري خلال رئاسته للاتحاد، وتحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها العودة لصدارة القارة الأفريقية على مستوى جميع المراحل العمرية، بالإضافة لحصد الميداليات الدولية في بطولات العالم والمحافل العالمية.

وقال الاتحاد الدولي في خطابه، إنه يثق في قدرات وخبرات مرزوق علي، وقدرته على المساهمة في تطوير أنشطة الجودو بالاتحاد الدولي، على جميع المستويات الفنية والإدارية.

وتولى مرزوق علي رئاسة اتحاد الجودو على مدار 3 سنوات، نجح خلالها في خلق جيل جديد من اللاعبين الشباب والسيطرة على البطولات الأفريقية في مراحل الناشئين والشباب والكبار، وأيضا تمكين اللاعبين المصريين من حصد الميداليات المختلفة في بطولات العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجودو الاتحاد الدولي للجودو مرزوق علي ماريوس فايزر الجودو المصري

مواد متعلقة

اتحاد الجودو يخطط للإطاحة بمدرب المنتخب

نتائج مخيبة، حصاد منتخب الجودو في بطولة العالم بالمجر

الجودو، منتخب مصر يواصل مسلسل الوداع المبكر في بطولة العالم

الجودو، عبد الرحمن عبد الغني يودع بطولة العالم مبكرا

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي المرتقبة

خصخصة الجامعات الحكومية، "الوزراء" يكشف الحقيقة

رسائل مهمة من السيسي لقادة قطر وإيران وبريطانيا واليونان والبحرين وعمان والأمم المتحدة

الأهلي يستعد لإعلان صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل

5 أندية تفشل في حصد نقطة في مونديال الأندية 2025

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بخسارة الأموال

الكرملين: استقبال إستونيا طائرات تحمل أسلحة نووية تهديد مباشر لروسيا

قبل لحظات من الدفن، سيدة تكتشف أن الجثمان ليس لوالدتها بالغربية

خدمات

المزيد

اخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

هل يتيح البنك الزراعي تمويلا للقاصر؟

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر الأرز اليوم

المزيد

انفوجراف

أحمد السقا وبراد بيت وهنا الزاهد أبرز الأبطال.. خريطة أفلام صيف 2025 عربي وأجنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بخسارة الأموال

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية