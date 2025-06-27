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رياضة

كرة اليد، الفرنسي ديفيد ديجوي يقترب من تدريب الزمالك

الفرنسي ديفيد ديجوي،
الفرنسي ديفيد ديجوي، فيتو

كرة اليد، اقترب الفرنسي ديفيد ديجوي من تولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بداية من الموسم المقبل 2025/2026.

وعلمت “فيتو”، أن الزمالك أتم اتفاقه مع المدرب الفرنسي، ويتبقى وصوله إلى مصر وتوقيعه على العقود بشكل رسمي.

وتولى “ديجوي”، مهمة تدريب فريق نيم الفرنسي خلال الموسم الماضي، واحتل المركز الـ6 بعد حصد 34 نقطة.

المدرب صاحب الـ45 عاما، أيضا عمل مدربا مساعدا بالجهاز الفني لفريق مونبيليه الفرنسي بداية من موسم 2012/2013، وحتى موسم 2023/2024، قبل أن يتولى منصب المدير الفني لفريق نيم الفرنسي.

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كرة اليد ديفيد ديجوي الزمالك نيم الفرنسي مونبيليه الفرنسي

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