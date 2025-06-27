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رياضة

كرة اليد، مواجهات قوية في نصف نهائي بطولة العالم للشباب ببولندا

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد شباب، فيتو

كرة اليد، تقام اليوم الجمعة، مواجهات قوية في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد شباب، المقامة حاليا في بولندا بمشاركة 32 منتخبا.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

البرتغال × جزر الفارو - 10 مساء

السويد × الدنمارك - 10 مساء

منتخب مصر يخسر في ربع النهائي

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، أمام نظيره البرتغالي في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، في الدور ربع النهائي من مونديال الشباب.

مشوار منتخب مصر في المونديال

وخاض منتخب مصر حتى الآن 6 مباريات، حقق الفوز في أربعة منها وخسر مباراتين أمام منتخبي ألمانيا والبرتغال.

وجاء مشوار المنتخب كالتالي:

دور المجموعات

مصر (35) - (30) السعودية

مصر (28) - (19) البحرين

مصر (30) - (29) إسبانيا

الدور الرئيسي

مصر (28) - (25) سويسرا

مصر (25) - (29) ألمانيا

الدور ربع النهائي

مصر (26) - (30) البرتغال

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