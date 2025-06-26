كرة اليد، موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب

يلتقي منتخب مصر للشباب لكرة اليد مساء اليوم الخميس، مع نظيره البرتغالي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم تحت 21 سنة، والمقامة حاليًا في بولندا خلال الفترة من 18 حتى 28 يونيو الجاري.

موعد مباراة منتخب اليد أمام البرتغال

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة "أون سبورت" عبر بث مباشر.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 4 نقاط، حيث تغلب على منتخب سويسرا بنتيجة 28-25، قبل أن يخسر أمام ألمانيا بنتيجة 29-25.

وكان شباب الفراعنة قد صعدوا إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، بعد تصدرهم المجموعة الثامنة في دور المجموعات، عقب تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على منتخبات السعودية، البحرين، وإسبانيا.

ويضم المنتخب المصري قائمة كالتالي، هم يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.

وتقدم قنوات "أون سبورت" تغطية شاملة لمباريات المنتخب الوطني، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، ضمن جهود دعم المنتخبات الوطنية وتوفير متابعة إعلامية تسهم في تعزيز حضور الألعاب الجماعية والفردية على الساحة الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.