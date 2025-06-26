بالخطوات.. تجارة عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس إعلان نتائج مرحلة البكالوريوس ( شعبة الدراسة باللغة العربية - شعبة الدراسة باللغة الانجليزية - برنامج الساعات المعتمدة)، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى ٢٠٢٥/٢٠٢٤.



للاطلاع على النتيجة يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع جامعة عين شمس الالكتروني(

عمل تسجيل الدخول أو login يقوم الطالب بكتابه الرقم القومي بخانه اسم المستخدم او username واختيار كلية التجارة.

يقوم الطالب بإدخال كلمه المرور الموحدة لجميع الطلاب وهي Abcd1234

بعد تسجيل الدخول سوف تظهر شاشه أمام الطالب يقوم من خلالها بتغير كلمه المرور الى كلمه مرور جديدة، ويجب أن تحتوى كلمة المرور الجديدة على:

. حروف كبيرة وصغيرة

أرقام

رموز مثال: ( #: @ )

يجب أن لا تقل عن 8 ( أرقام أو حروف )

على الطلاب التأكد من سداد المصروفات الدراسية حتى يتمكن من معرفة النتيجة

يقوم الطالب بالدخول على خدمات دراسية ثم الدرجات

يختار الطالب العام الحالي ثم عرضه.

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