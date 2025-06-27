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أخبار مصر

جامعة عين شمس تنشئ وحدة داخلية لمتابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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ترأست غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاجتماع الأول بشأن إطلاق وحدة متابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي داخل الجامعة، انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على  تحقيق التميز كجزء أساسي من استراتيجيتها لتحقيق التطور والتقدم في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.

بحضور محمد صافى عميد كلية الحقوق و صفاء شحاتة عميد كلية التربية واللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة و أحمد منيب  الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفنى والتكنولوجي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب وهالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب وميريام عياد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وأحمد باليزيد الأستاذ بكلية الزراعة. 

توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار


وخلال اللقاء أكدت غادة فاروق أن الجامعة تسعى جاهدة لتعزيز ثقافة التميز بين منسوبيها، من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتقدير المتميزين وتشجيعهم على مواصلة التميز وذلك وفقًا لما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر القومية 2030، وقد تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الوحدة فى تنفيذ المهام الموكلة إليها.

كما توافق الحضور على أن تكون مهام الوحدة هى الإطلاع على فئات  الجوائز المقدم فى هذا السياق ومتابعة شروطها وكيفية ومواعيد  التقدم لها، وكذلك تقديم الدعم الفنى واللوجستي لمن يرغب في التقدم للجائزة سواء  من الكليات أو الأفراد وفق كل جائزة وذلك بعقد ورش عمل تدريبية أو تنظيم زيارات ميدانية ومتابعة العمل وتقييمه، كما تم الإتفاق أن تقوم الوحدة بمتابعة أعمال وإجراءات جائزة التميز الداخلية بالجامعة، كما تم اقتراح هيكل تنظيمى للوحدة يضم مدير إدارى وفريق دعم فنى.

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التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الحاسبات والمعلومات جائزة مصر للتميز جائزة مصر للتميز الحكومي كلية الحاسبات والمعلومات مركز ضمان الجودة وزير التعليم العالي

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